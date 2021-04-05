Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aralarında Atilla Kart, Ahmet Tan, Ali Özgündüz, Binnaz Toprak, Cevdet Selvi, Güldal Mumcu, Hüsnü Bozkurt, Şahin Mengü ve Uluç Gürkan gibi isimlerin yer aldığı eski milletvekilleri bildirilerinde "Cumhuriyetimizin temel nitelikleri tartışılamaz. Kanal İstanbul yapılamaz. Montrö tartışmaya açılamaz" dedi.

"Kanal İstanbul’da ısrar edilmesini, Atatürk Türkiye'sinin Lozan Antlaşması'ndan sonra en büyük diplomasi başarısı olan, İstanbul-Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizi üzerindeki mutlak egemenliğimizi sağlayan, Montrö Sözleşmesi'nin tartışılmaya açılmasını, öneminin azaltılmasını biz de doğru bulmuyoruz" ifadesi kullanılan açıklamada emekli amirallere açık açık destek çıkıldı ve şöyle denildi.

Çoğulcu demokrasinin gereği olarak en doğal yurttaşlık hakkını kullanıp, Kanal İstanbul ve Montrö konusundaki görüşlerini kamuoyuyla paylaşan kişi ve gruplara yönelik tehdit, suçlama, saldırı korkutma, sindirme ve soruşturma gibi girişimler, yurttaşlık haklarını ipotek altına almaktır. Bu yaklaşımı ve bu girişimleri kınıyor, hala bir hukuk devleti olduğumuzu hatırlatıyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş ilkeleri ve temel felsefesi ve kurumları vicdansız darbelerle yıkılmaya çalışılırken, düşünce açıklama hak ve özgürlüğünü kullanan kişilerin darbecilikle suçlanmasını, baskı altına alınmasını esefle karşıladığımızı kamuoyuna duyururuz" denildi.