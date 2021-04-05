Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili bildiri yayımlayan emekli 103 amirale sert tepki göstermişti. Bahçeli 'Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir' demişti.

Bahçeli'nin önerisini destekleyecek bir adım geldi. Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, geceyarısı yayınlanan darbe imalı bildiriyi imzalayan emekli amirallerin lojman hakları ve koruma hakları iptal edildi.