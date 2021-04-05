Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "126 emekli büyükelçinin basın yoluyla kamuoyuna açıklanan bildirisinde ismi yer alan partimizin eski Aydın Milletvekili emekli büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu, Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir." bilgisini verdi.
Aydın Eski Milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
05.04.2021 - 14:50 | Son Güncelleme: 05.04.2021 - 15:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, eski Aydın Milletvekili ve emekli büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu'nun kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Ertuğrul Kumcuoğlu,
780092 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/780092.aspx
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