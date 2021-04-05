Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayacak değerlendirme toplantısının ardından bir açıklama yapacaktır." ifadesine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak
05.04.2021 - 14:57 | Son Güncelleme: 05.04.2021 - 15:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki değerlendirme toplantısının ardından açıklama yapacak.
Kaynak: AA
Etiketler : cumhurbaşkanı,recep tayyip erdoğan,değerlendirme toplantısı,
780093 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/780093.aspx
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