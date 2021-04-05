Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin Yer Bilimleri Üniversitesi(WUHAN), Çin Jeoloji Bilimleri Üniversitesi, Miami Üniversitesi bilim insanlarının hazırlamış oldukları rapora göre; Adana-Pozan’da mikro elmas varlığı tespit edildi.

Daha önce Türkiye’de var olan değerli taşlar ve lamproit yatakları konusunda açıklamalarda bulunan amatör maden arayıcısı emekli Astsubay Metin Uysal; Çin Yer Bilimleri’ Üniversitesi’nin Adana-Pozan için hazırlamış olduğu raporu sosyal medya hesabından da yayımladı.

Metin Uysal şu bilgiyi verdi: “Türkiye’de bildiğim kadarı ile ilk defa mikro elmas bulundu.

Adana/Pozantı da ofiyolitlerde arama yapan altısı Çin bilim insanı ve biri Türk(Yıldırım Dilek)bilim insanımızca mikro elmas ve mozanit değerli taşları bulunmuştur.” ifadelerine yer verdi.