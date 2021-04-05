Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Katar ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı ve bölgesel meseleler değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
05.04.2021 - 22:42 | Son Güncelleme: 05.04.2021 - 22:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Etiketler : erdoğan,haberler,el sani,
780186 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/780186.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER