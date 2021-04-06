Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçmişte gözaltına alınan şüphelilerin üzerinden çıkan örgütsel dokümanlar doğrultusunda 9 şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı. Bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik İstanbul’un 5 ayrı ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlenen baskınlarda 8 örgüt üyesinin yakalandığı bildirildi.
İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı
06.04.2021 - 09:00 | Son Güncelleme: 06.04.2021 - 09:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : istanbul,terör,kck,
780256 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/780256.aspx
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