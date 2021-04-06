Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçmişte gözaltına alınan şüphelilerin üzerinden çıkan örgütsel dokümanlar doğrultusunda 9 şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı. Bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik İstanbul’un 5 ayrı ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlenen baskınlarda 8 örgüt üyesinin yakalandığı bildirildi.