İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Hala bizi vesayet dönemlerinin ülkesi gören bir, iki sayfalık bildirilerle had bildireceklerini sananlar var. Bunlar Türkiye'nin bugün geldiği noktayı kavramaktan çok uzak"
Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar
06.04.2021 - 11:00 | Son Güncelleme: 06.04.2021 - 11:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Hala bizi vesayet dönemlerinin ülkesi gören bir, iki sayfalık bildirilerle had bildireceklerini sananlar var. Bunlar Türkiye'nin bugün geldiği noktayı kavramaktan çok uzak"
Etiketler : Süleyman Soylu,
780314 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/780314.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER