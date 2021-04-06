Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önde gelen ev bakım markalarından Cif, temiz evlerin insanlar üzerinde oluşturduğu olumlu duyguları şehirlere taşıma hedefiyle hayata geçirdiği ‘Temizken Güzel' projesi kapsamında bu kez de Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'nı güzelleştirdi. İstanbul için toplu taşıma ağının kalbi niteliğindeki Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'nda yapılan çalışmalar, bugün (6 Nisan) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Unilever Türkiye Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Leyal Eskin Yılmaz'ın katıldığı çevrimiçi bir toplantıda anlatıldı. Toplantının moderatörlüğünü ise markanın elçisi oyuncu Doğa Rutkay Kamal gerçekleştirdi.

Dönüşümden geçen Zincirlikuyu Metrobüs Durağı da ‘Temizken Güzel'

Metro, metrobüs ve çok kullanılan birçok otobüs hattının buluşma noktası olan, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan Zincirlikuyu Metrobüs Durağı her gün yaklaşık 200 bin kişi tarafından kullanılıyor. ‘Temizken Güzel' projesi kapsamında durakta yapılan iyileştirme ve yenileme çalışmaları yolculuların burada yaşadıkları deneyimin daha pozitif olmasını hedefliyor. Yenileme çalışmaları kapsamında yoldan geçen araçların sebep olduğu hava kirliliğine karşı kendini ve havayı temizleyen boya ile duvarları yeniden renklendirilen durakta ayrıca gün ışığı tonlarında doğal aydınlatma kullanıldı. Durakta yaşanan yoğun yaya trafiğini rahatlatmak için zemin bilgilendirme ve yönlendirmeleri sistemi ve yeşil bitkiler de durağa eklenen diğer unsurlar oldu. Bunlara ek olarak Cif Çöpkapar'lar tarafından İstanbul Boğazı'ndan toplanan atıklar da denizlerdeki kirliliğe yönelik bilinci artırmak için Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'nda sergileniyor.

‘Temizken Güzel' kapsamında Cif Çöpkapar'lar 6 ayda 10 ton atık topladı

Toplantıda ayrıca Temizken Güzel projesinin 6 aylık sonuçlarına da değinen Unilever Türkiye Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Leyal Eskin Yılmaz, “Şirket olarak iklim, çevre ve sosyal konularda verdiğimiz taahhütleri önemsiyoruz. Temizken Güzel'in ilk 6 ayına dair yaptığımız değerlendirmeye baktığımız zaman sonuçlardan gurur duyuyoruz. Tüm Türkiye'nin çok sevdiği ve ilgi gösterdiği Cif ‘Çöpkapar'larımızla bugüne kadar İstanbul Boğazı'ndan 10 ton atık topladık. Bu atıkların geri dönüştürülmesi ile Sıfır Atık hesaplamalarına göre 164,02 varil petrol ve 412,56 kg sera gazı tasarrufu sağlamış olduk” dedi.

Yeni Cif şişeleri Boğaz'dan toplanan atıklardan üretilecek

Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Bu atıkların önemli bir kısmını oluşturan plastik atıkların geri dönüşümü ile ürettiğimiz Cif şişeleri çok yakında raflarda tüketicilerle buluşacak. Markamızın İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay Beykoz (Avrasya) Şubesi ile yaptığı amaç birliğinin döngüsel ekonomi açısından hepimizi gururlandıran örnek bir sonuca dönüştüğünü söyleyebilirim”.

Projenin çok yoğun ilgi gördüğünü ve Türkiye'nin dört bir yanından pek çok il ve ilçe belediyesinin ve şirketin iş birliği için temasa geçtiğinden de bahseden Yılmaz, “Projenin gelecek dönemi için Türkiye geneline ulaşacak ve yaşadıkları şehirlerde fark oluşturmak adına halkın da doğrudan dahil olabileceği yeni planlar üzerinde çalışıyoruz” dedi.