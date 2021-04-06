Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyanet İşleri kaynaklarında "Gıda ve vitamin iğneleri bozar, besin değeri taşımayan aşılar bozmaz" deniliyor. Oysa vücuda giren her şeyin orucu bozduğu biliniyor. İlahiyatçılar, aşının da bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor.

KAZA GEREKİR

TGRT Haber'e konuk olan İlahiyatçı Osman Ünlü, aşının orucu bozduğunu, aşı olan kişinin bir gün kaza orucu tutması gerektiğini söyledi. Ünlü "İhtiyat bakımından aşı iftar ve imsak arasında olunur deniliyor. Bu işin aması fakatı olmaz" dedi.

ŞİMŞİRGİL: KAYNAK GÖSTERİN

Tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil de şunları söyledi: "Diyanet'in ben vatandaşın ibadetini nasıl sağlama alırım diye düşünmesi lazım. Din İşleri Yüksek Kurulu ibadetini bozma noktasında çalışmamalı. Buradaki temel yanlış 'orucunuz bozulmuyor' ifadesidir. Oruç tutmak farzdır. Tutamadıysa da kazasının yapılması farzdır. Müslümanın kafasını karıştırmaya gerek yok. Aşı akşam da olunabilir. Mecburiyet varsa da kazası gerekir.

Diyanet, orucun bozulması için gıda ve deva ürünü olmalı diyor. Oysa gıda ve deva olmayan bir kum parçası, bir pamuk, kağıt yutulduğunda orucu bozar. Kişi sigara dumanını isteyerek çekse orucu bozulur. Vücuttan giren her sıvı kesin belli, dört mezhepte de orucu bozar. Elin üstünde yara mı var merhem sürdünüz, içeri geçtiyse bozar. Siz içeri bir aşıyı yani bir sıvı şırınga ediyorsunuz ve kana geçiyor. İğne, sıvı, aşı orucu bozar. Bunu çocuk bile bilir. Din İşleri Yüksek Kurulu fetva verirken bir takım kitaplar gösteriyor. Burada niye göstermiyor?"

Bu arada vatandaşlar sosyal medya üzerinden Diyanet'e tepki gösterdi.