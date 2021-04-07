Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Doğu Timor’da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanların en az 34 kişinin hayatını kaybetmesine ve ağır hasara yol açtığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatlarını kaybedenlerin acılı yakınlarına ve Doğu Timor Hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa diliyoruz" denildi.
Dışişleri'nden sel felaketinin yaşandığı Doğu Timor'a başsağlığı mesajı
07.04.2021 - 00:01 | Son Güncelleme: 07.04.2021 - 00:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, Asya ülkesi Doğu Timor'da yaşanan sel felaketi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Etiketler : Dışişleri Bakanlığı,
780521 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/780521.aspx
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