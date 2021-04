Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat’ın Gölbaşı Yerleşkesi'ni ziyaret etti. Burada Türkiye’nin uydu ve uzay yolculuğu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, Türksat 5A, 5B ve 6A uyduları ile ilgili son gelişmeleri paylaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yük, insan ve data ulaştırmada iddialarını her geçen gün artırdıklarını, Türkiye’nin geleceğinin inşasına yönelik yüksek bir çıta ile cesur yatırımlarına devam ettiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, “Türkiye eski Türkiye değil. Gelişmekte olan bir ülke olmaktan gelişmiş ülke olmaya doğru hızla yol alıyoruz. Bu başarının altında Cumhurbaşkanımızın vizyonu, hükümetlerimizin kararlılığı ve sizler gibi uzman kurum ve kuruluşlarımızın inançlı çalışmaları var” dedi.



"(Türksat 5A) Uydumuz mayıs ayının ilk haftasında 31 derece doğu yörüngesine ulaşacaktır"

Ocak ayı başında başarı ile fırlatılan Türksat 5A haberleşme uydusunun yörünge yolculuğuna devam ettiğini bildiren Bakan Karaismailoğlu, “Ekvator'dan 35 bin 160 kilometre uzaklığa ulaşan Türksat 5A, yolculuğunun dörtte üçünü tamamladı. Uydumuz mayıs ayının ilk haftasında 31 derece doğu yörüngesine ulaşacaktır. Haberleşme uydumuz hizmete girdiğinde Türkiye ile birlikte Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı ve Güney Afrika’nın yanı sıra, Akdeniz, Ege ve Karadeniz’i kapsama altına alacaktır. Uydumuz, televizyon yayıncılığı ile birlikte veri haberleşme hizmetinde ülkemizi dünyada Ku Band kullanan öncü ülkeler ligine taşıyacaktır. Elektrik itki sistemi ile çok daha kaliteli TV yayıncılık ve haberleşme hizmeti verecek olan Türksat 5A, 30 yıl süre ile bu görevini yerine getirecektir. Ülkemizin haberleşme uydu trafiği bundan sonra da devam edecek” şeklinde konuştu.



"Türksat 5B ile Orta Doğu’nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkeleri kapsama alanında yer alacaktır"

Üretim süreçlerinde sona yaklaşılan Türksat 5B haberleşme uydusunun da bu yılın dördüncü çeyreğinde uzaya fırlatılacağını anımsatan Bakan Karaismailoğlu, “42 derece doğu yörüngesine göndereceğimiz Türksat 5B’nin önde gelen özelliklerinden birisi de Ka-Bant veri haberleşme kapasitemizi 15 kat daha artıracak olmasıdır. Bu özelliği ile Türksat 5B haberleşme uydumuz kara, hava ve deniz araçlarına gelişmiş veri haberleşme hizmeti verecektir. Bu şekilde ticari gemi ve hava ulaşım pazarına odaklanacaktır. Türksat 5B ile Orta Doğu’nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkeleri kapsama alanında yer alacaktır” ifadelerini kullandı.



"Türksat 6A’yı 2022 yılında uzaya göndermeyi planlıyoruz"

20 yıl öncesinde hayal edilemeyen işlerin hükümetleri döneminde planlanıp hayata geçirildiğini vurgulayan Bakan Karaismalioğlu, “Şu anda tamamen milli imkanlarla geliştirilip üretilmesi planlanan Türksat 6A Yerli Haberleşme Uydumuzun üretim ve entegrasyon süreçleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Planlamalarımız doğrultusunda Türksat 6A uydusunda Mühendislik Modeli ile Uçuş Modeli'nin entegrasyon faaliyetleri eş zamanlı olarak devam ediyor. 2021 yılı içerinde Uçuş Modeli'nin entegrasyon faaliyetlerinin tamamlanarak çevresel test aşamasına geçilecektir. Türksat 6A’yı 2022 yılında uzaya göndermeyi planlıyoruz” diye konuştu.



"e-Devlet Kapısı ile 54 milyon kullanıcıya ulaşmıştır"

Bir yılı aşkın süredir dünyayı ve Türkiye’yi etkileyen pandemi sürecinin evden ve uzaktan çalışmayı yaygınlaştırdığını işaret eden Bakan Karaismailoğlu, şunları aktardı:

“Uzaktan eğitim ve e-ticaret uygulamaları da kat be kat yoğunluk kazandı. Bu sıkıntılı süreçte evinden çıkamayan vatandaşımızın devlet ve kurumsal hizmetlere ulaşmasında Türksat tarafından koordine edilen e-Devlet Kapısı büyük görevler üstlendi. Salgın yönetiminde de sorumluluk alarak devletimizin bu alanda gösterdiği başarıya büyük bir katkıda bulundunuz. Türksat’ın verdiği dijital kamu hizmeti e-Devlet Kapısı ile 54 milyon kullanıcıya ulaşmıştır. 778 kurum ve kuruluşa ait 5 bin 700’ü aşkın hizmet tek çatı altında verilmektedir. Dakikada ortalama 4 bin kişinin giriş yaptığı e-Devlet Kapısı'nın günlük giriş ortalaması 6 milyonu aşmaktadır.”



"THY, bugün Avrupa’nın en büyük havayollarını geride bırakarak günlük 797 seferle lider havayolları konumunda"

Türkiye’nin ulaştırma ve haberleşme altyapısına büyük bir önem verdiğini ve bu alana devlet bütçesinden önemli bir pay ayırdığını anlatan Bakan Karaismailoğlu, “Bunun nedeni, ülkemizin parlak geleceğini, ulaştırmada, lojistikte, uydu ve internet teknolojilerinde kuracağımız sağlam temeller üzerine inşa etmekte oluşumuzdur. Tüm bu alanlarda yaptığımız 1 triyon 86 milyar liralık yatırımımız şimdiden önemli ölçüde geri dönmekte, her alanda ekonomimize can suyu olmaktadır. Sanayimiz, tarımımız, ihracatımız, teknolojimiz gelişirken, lojistik açıdan da bölgesel liderliğimizi tesis ettik. Kara, hava, demir ve denizyollarında birbiriyle eşgüdümlü olarak yürüttüğümüz reform hamlelerini tüm hızıyla devam ettiriyoruz. 26 olan havalimanı sayımızı 56’ya yükselttik. THY dünyanın en aktif havayollarından biri ve aynı zamanda en değerli markalarından biri haline geldi. THY, bugün Avrupa’nın en büyük havayollarını geride bırakarak günlük 797 seferle lider havayolları konumunda. En yakın rakibi günlük 383 uçuş yapıyor. Yani THY’nin yarısı kadar. Nisan ayında tam 226 farklı destinasyona uçan THY, başarılarıyla ülkemizin ulaştırma alanındaki iddiasını ortaya koyuyor” dedi.



"İstanbul Havalimanı’nın 17 bin 407 uçuşla Mart 2021’de de Avrupa’nın en çok sefer yapılan havalimanı olduğu dün açıklandı"

İstanbul Havalimanı’nın 17 bin 407 uçuşla Mart 2021’de de Avrupa’nın en çok sefer yapılan havalimanı olduğunun dün açıklandığını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, “Havacılık sektöründe ezberleri bozan Türkiye’nin en büyük altyapı yatırımı İstanbul Havalimanı, 2 yıl önce 6 Nisan’da açıldığında yine pek çok tartışmaya konu olmuştu ancak elde ettiği başarılarla, aynen hedeflediğimiz gibi dünyanın en önemli transit merkezi haline geldiğini gösterdi. İstanbul Havalimanı aynı zamanda bir ödül avcısı, dünya Havacılık Ödülleri’nde her sene büyük başarılar gösteriyor. Geçtiğimiz Aralık ayında 5 yıldızlı havalimanı ve 5 yıldızlı Covid-19 Havalimanı ödüllerini alarak bu iki ödülü aynı anda alan tek havalimanı oldu” diye konuştu.



"Bizim suni gündemlerle işimiz yok"

Türkiye’nin cumhuriyetin 100. yıldönümünde dünyanın lojistik süper gücü olan, yerli ve milli imkanlarla yaptığı haberleşme uydularını üreten, tüm Avrasya ve Afrika üçgeninde katma değeri son derece yüksek stratejik bir proje olan Kanal İstanbul’u hayata geçiren, ülkesinde olduğu gibi mavi vatanda da mutlak söz sahibi bir ülke olacağının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

“Ülkeye hizmet yolculuğumuzda, ufku ve zihni dar bir takım vesayet odaklarının engellemelerine aldırmadan yolumuza devam edeceğiz. Bizim suni gündemlerle işimiz yok. Bizler devlet aklını temsil ediyor ve gelecek nesillerin daha zengin, daha gelişmiş bir Türkiye’de yaşamasının altyapısını kuruyoruz.”