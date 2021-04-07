Edinilen bilgiye göre Kocaeli’den geçiş yapacak bir araçta uyuşturucu taşındığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, aracı takibe aldı. Takip sonrasında durdurulan araçta yapılan aramada 5 kilo uyuşturucu maddesi ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen binlerce lira nakip para ele geçirildi. Metamfetamin olarak bilinen uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.
5 kilo uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı
07.04.2021 - 13:17 | Son Güncelleme: 07.04.2021 - 13:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’de polis ekiplerince durdurulan bir araçta 5 kilo metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edilen paralarla yakalan 3 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : kocaeli,metamfetamin,uyuşturucu,
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