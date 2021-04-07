Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Bakanlar paylaşımlarında Konya'da eğitim uçuşu sırasında yaşanan kaza sonucu şehit olan Pilot Yüzbaşı Burak Genççelebi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, silah arkadaşlarına ve yakınlarına sabır diledi.

- Siyasi parti liderlerinden taziye

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Yıldızları'na ait uçağın eğitim uçuşu sırasında Konya'da kaza kırıma uğradığını ve bir pilotumuzun şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise, "Türk Hava Kuvvetlerinin gururu Türk Yıldızları ekibinden bir uçağımızın Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğraması hepimizi derinden yaralamıştır. Şehit pilotumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun, Silahlı Kuvvetlerimizin ve milletimizin başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da şehide Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

- AK Parti'den başsağlığı mesajları

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş sosyal medya paylaşımında, "Konya'da eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan gösteri uçağımızın şehit olan pilotuna Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesine yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise şehit olan Pilot Yüzbaşı Genççelebi'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diledi.

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Diyanet İşleri Başkanı Erbaş

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan ve şehit olan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın pilotuna Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Mevla tüm güvenlik güçlerimizi her tür kaza ve beladan muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da şehit pilota Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diledi.