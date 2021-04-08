Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya Askeri Terminali'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, şehit Gençcelep'in Türk bayrağına sarılı tabutu, alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak ambulansa konulan şehit Gençcelep'in naaşı, memleketi Trabzon'a uğurlandı.

Şehidin eşi Nurcan, çocukları Kaan ve Kayra ile annesi Nuray, babası Mehmet Gençcelep tören sırasında gözyaşı döktü.

Şehit yakınları da törenin ardından, naaşın götürüldüğü Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla, Trabzon'a gitti.

Törene, Konya Valisi Vahdettin Özkan, yetkililer, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile askeri erkan ve polisler katıldı.