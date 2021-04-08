Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, geçici görevlendirme ile Ayasofya-i Kebir Camii'nde imamlık vazifesini yürüten Boynukalın, bu görevinden ayrılma talebinde bulundu. Boynukalın'ın talebi olumlu cevap buldu. Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik kariyerine devam edecek.

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, 24 Temmuz 2020 günü kılınan Cuma namazı ile yeniden ibadete açılan Ayasofya Camiine Diyanet İşleri Başkanlığınca baş imam olarak atanmıştı.

Boynukalın, “Öncelikle Rabbime hamd ediyorum. Bu çok büyük bir gurur, şeref. Sayın Diyanet İşleri Başkanımız beni aradığı zaman tereddüt etmeden kabul ettim böylesine şerefli bir vazifeyi. Bu işe vesile olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız, diğer tüm yetkililere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tarihi bir olay, tarihi bir gün. Bu hizmetin bize tebliğ edilmesi de ayrıca çok gurur verici. Allah utandırmasın inşallah. Elimizden geldiği sürece en iyi şekilde vazifeyi yapmaya gayret edeceğiz. Milletimizin duasını bekliyoruz” demişti.

Boynukalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar sebebiyle muhalif kesim tarafından hedef tahtasına konmuştu.