Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyükelçi Innes-Brown, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının düzenlediği "Ülkemizdeki Yabancı Misyon Şeflerinin Gözünden Türkiye'nin Koronavirüsle Mücadelesi" programında konuştu.

Innes-Brown, "Türkiye'nin salgına müdahalesinin oldukça etkileyici olduğunu düşünüyorum. Dünya standartlarındaki tıbbi tesisleriniz bu müdahaleyi kolaylaştırdı. Özellikle teşekkür etmek ve sağlık çalışanlarınızın her alandaki müthiş emeğinin altını çizmek istiyorum. Gerçekten muazzam." ifadesini kullandı.

Avustralya Büyükelçisi, Türkiye'nin hızla dünya standartlarındaki imalat sanayisini sadece yurt içi kullanım için değil aynı zamanda dünya çapında onlarca ülkeye tıbbi Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) sağlayacak şekilde dönüştürme girişimini övgüyle karşılayarak Avustralya'nın Türkiye'nin bu girişiminden yararlandığını belirtti.

Innes-Brown, Avustralyalı bir şirketin, maske üretiminde kullanılan dokunmamış kumaş konusunda uzun süredir bir Türk firmasıyla devam eden sözleşmesi olduğuna atıfta bulunarak "Salgın sırasında bu kumaşı, Avustralya'daki maske ihtiyacımızı karşılamamıza büyük katkı sağlayan Gaziantep'teki şirketten almaya devam edebiliyoruz. Yani genel olarak salgını burada tecrübe ettim ve Türkiye'nin müdahalesi birinci kalitede." şeklinde konuştu.

Salgın baş gösterdiğinde Avustralya hükümetinin kontrolü ele almak için çok sıkı önlemler aldığını dile getiren Innes-Brown, "Örneğin ülkeye giren ve çıkan insanların dolaşımı hakkında, özellikle bu konuda getirdiğimiz sınırlama çok yardımcı oldu. İnsanların dolaşımını ve salgının yayılmasını kontrol altına aldı. Türkiye, ihtiyaçlarına göre biraz farklı yaklaşım benimsedi. Ekonomiyi ve insanların dolaşımını engellemedi ve önem arz eden turizm endüstrisini devam ettirdi. Ama her iki ülkenin de kendi özel bağlamlarında çok başarılı müdahalelerde bulunduklarını söyleyebilirim." dedi.

-"Türk bilim adamları harika iş çıkardılar"

Türkiye'nin kendi aşılarını geliştirdiğini ve önemli ilerleme kaydettiğine işaret eden Büyükelçi Innes-Brown, "Umarım yakında diğer uluslararası kaynaklı aşılarla birlikte Türkiye'nin aşısı da uygulanmaya başlanır. Seçkin bilim insanlarınız Doktor (Uğur) Şahin ve Doktor (Özlem) Türeci'nin uluslararası aşılardan birinin gelişiminde etkili olduklarını biliyorum ve harika bir iş çıkardılar." dedi.

Innes-Brown, aşının önemine dikkat çekerek "Ailem ve ben, sıramız geldiğinde aşı olacağız. Herkesi, zamanı geldiğinde aşı olma konusunda teşvik ediyorum." diye konuştu.

- "En çok ailemi özledim"

Büyükelçi Innes-Brown, salgın sırasındaki kısıtlama döneminde en çok Avustralya'daki anne ve babasını özlediğini, salgın patlak verdiğinden bu yana onları görmeye gidemediğini, hafta sonları parklarda gezmeye, kafe ve restoranlarda Türk yemekleri yemeye, Türkiye'yi gezmeye özlem duyduğunu söyledi.

Özellikle hafta sonları dışarı çıkma yasağında eşi ve çocuklarıyla çok kaliteli zaman geçirdiğini kaydeden Innes-Brown, Türkiye'deki Avustralya vatandaşlarını da zorluklara göğüs germelerinden ötürü tebrik etti.