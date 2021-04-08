Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Atanmış İtalya Başbakanı Draghi’nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz."

AYRINTILAR GELİYOR...