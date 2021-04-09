Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İtalyan Başbakanına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Altun, “İtalya’nın atanmış Başbakanı, Türk halkının yüzde 52 oy oranıyla Cumhurbaşkanı olarak seçtiği sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ‘diktatör’ diyerek haddini aşmıştır. Diplomaside yeri olmayan bu üslubu şiddetle kınıyoruz. Diktatör arayan Mario Draghi İtalya tarihine baksın” ifadelerine yer verdi.