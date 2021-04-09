Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Ankara genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve bu şekilde örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 19’u görevde (1 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 8 üsteğmen, 6 astsubay), 32’si görevden uzaklaştırılmış (1 binbaşı, 2 üsteğmen, 3 teğmen, 26 astsubay), 2’si emekli (astsubay) olmak üzere 53 şüphelinin Ankara merkezli 33 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.