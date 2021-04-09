Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından cumhuriyet başsavcılıkları tarafından 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldü.

Soruşturmaların tamamlanması sonrasında darbecilerin hakim karşısına çıkarılması amacıyla açılan 289 davadan bugüne kadar 287'si karara bağlandı.

Sona eren davalarda 2 bin 999'u ömür boyu olmak üzere 4 bin 820 sanık hakkında mahkumiyete hükmedildi.

Yargılamaların tamamlandığı davalarda 1626 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 1373 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkemeler, 1821 sanık hakkında çeşitli sürelerde hapis cezalarına hükmetti. Tamamlanan davalarda bazı sanıkların da beraati kararlaştırıldı.

Yargılamaların sürdüğü iki davadan biri Ankara'da biri ise Çanakkale'de görülüyor.

Yerel mahkemelerce karara bağlanan davalardan 74'ü Yargıtay tarafından onandı, 4 dava ise kanun yoluna başvurulmadan kesinleşti. Böylece 78 davadaki hüküm kesinleşmiş oldu.

