Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında geçen yıl ekim ayında Türk Silahlı Kuvvetlerince gerçekleştirilen hava harekatında etkisiz hale getirilen PKK/KCK’lı teröristlerin sırt çantalarından çıkan dijitallerde isimleri geçen, İstanbul’da geçmişte meydana gelen bazı saldırılarla bağlantıları ve işbirliği tespit edilen 9 şüphelinin yakalanması için 6 Nisan’da operasyon düzenlemiş, baskınlarda 9 kişi yakalanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bölücü terör örgütü üyelerinin İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları bugün tamamlandı.

Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen 9 şüpheli, ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gönderildi. Zanlılardan 6’sı çıkarıldıkları mahkemece “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Geri kalan 3 PKK’lı ise yurt dışına çıkış yasağı konularak ‘adli kontrol’ hükümleri uyarınca serbest bırakıldı.