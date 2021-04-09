Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kıymetli kardeşim, bakan arkadaşım Abdülhamit Gül Beyefendi’nin muhterem anneleri Saliha Hanımefendi tedavi gördüğü hastanede rahmet-i rahmana kavuştu. Mekanı cennet, makamı âli olsun” dedi.
Adalet Bakanı Adalet Bakanı Gül’ün annesi vefat etti
09.04.2021 - 21:03 | Son Güncelleme: 09.04.2021 - 21:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün annesi Saliha Gül tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Etiketler : Adalet Bakanı Abdülhamit Gül,
781302 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/781302.aspx
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