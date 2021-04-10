Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin soruya Kılıçdaroğlu "Adayı nasıl belirleyeceğimize dair oturup konuşacağız. Bir kişinin sözünü dinleyemeceğiz. Her aday ayrı mı çıkarmak isteyecek yoksa tek bir kişi mi çıkaracağız oturup konuşacağız. Güçlendirilmiş parlementer sistemde ittifak olarak hemfikiriz. Ortak görüş olursa Cumhurbaşkanı adayı olurum" dedi.

Emekli amirallerin bildirisine ilişkin "Gece yarısı kelimeler ilave edip internet sitesine veren kişi sağlıklı biri değil. O kişiyi bulsunlar” ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, “LGBT Türk aile yapısını bozuyor mu?” sorusuna “Hayır efendim ilgisi yok” karşılığını verdi.

CHP lideri “Niye aile yapısını bozsun. Herkesin yaşam tarzına saygı göstermek zorundasınız. Ben insanların yaşam tarzlarını siyasete konu etmem” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’ndan skandal açıklama: LGBT Türk aile yapısını bozmaz