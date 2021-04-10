Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı’nın Kuruluşu’nun 176. yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Bakan Soylu mesajında, “176 Yıl boyunca, “hırsız var” diyene koşan; “şikayetçiyim” diyeni dinleyen; “kaçırdılar, götürdüler” denileni bulup getiren; kâh kavgayı ayıran, kâh komşuyu barıştıran, kâh okul önlerinde uyuşturucu satıcılarını yakalayan; trafikte uyuyanı uyandıran, kemer takmayana taktıran, sür’at yapanı durduran; kaçakçıyı, teröristi, haini, dolandırıcıyı, kadına kalkan eli tutan Türk Polisi, bugün de Milletinin emrinde, görevinin başındadır” ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Türkiye’nin coğrafyasının ve içinde bulunduğu yüzyılın neredeyse her gün artan suç yelpazesi ve güvenlik riskleri içinde, 15 Temmuz’daki ihanetten göç yönetimine, terörle mücadeleden asayişe, uyuşturucu tehdidinden trafik güvenliğine kadar büyük başlıklarda eş zamanlı olarak vatandaşın huzur ve güvenliği için alınteri döken Türk Polisi’nin özellikle 15 Temmuz sonrası arttırdığı yüksek kapasitesini, köklü mazisinden getirdiği tecrübesiyle birleştirerek, emsalleri arasında dünya ölçeğinde önce gelen bir kurum haline geldiğini bildirdi.

Bakan Soylu, Türk Polis Teşkilatı’nın yüksek teknoloji kullandığını, uzmanlığa ve hizmet içi eğitimlere ağırlık verdiğini, cezaya değil denetime ve farkındalık oluşturmaya odaklandığını, Covid-19 salgını sürecinde vatandaşın gündelik ihtiyaçlarının karşılanması dahil sahanın her noktasına görev yaptığını, Polis Arama Kurtarma Birimiyle enkaz altındaki afetzedelere dahi umut olduğunu, hukuku ve merhameti rehber edinen bir hizmet anlayışı ve elde ettiği saha sonuçlarıyla Türk milletinin takdirini kazandığını aktardı.

Soylu, Türk Polis Teşkilatı’nın 15 Temmuz sonrası, 2015-2020 arasında, trafikteki can kayıplarında yüzde 35, 2017-2020 arasında madde bağlantılı can kayıplarında yüzde 74,6, 2017-2020 arasında evden hırsızlık günlük ortalamasında yüzde 44 azalış elde ettiğini belirtti. Soylu, “şehir operasyonlarıyla, hücre evi baskınlarıyla terör örgütlerinin hücre yapılanmalarını, karar mekanizmalarını, eylem planlarını çökerten; istihbarat kapasitesiyle kurulan tuzakları kuranların kendi başına geçiren; kaçakçılara, organize suç çetelerine yaptığı baskınlarla ülkenin ekonomisini ve kamu düzenini koruyan; siber suçlarda yıllık dijital materyal inceleme kapasitesi 2016’da 45 bin olan, oysa bugün bu kapasiteyi 750 bine çıkaran Türk Polisi; sadece kendi ülkesi için değil, başarılarıyla, kullandığı yüksek teknolojiyle, çevresindeki coğrafya ve Avrupa için de güvenlik üreten bir kurum haline gelmiştir” ifadelerine yer verdi.

Türk Polis Teşkilatı’nın elde ettiği bu başarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği ve desteğinin eseri olduğunu belirterek, bugün Türk Polis Teşkilatı’nın şanlı üniformasını giyenlerin fedakarlığı, gayreti ve becerisi ile Türk milletinin feraseti ve sevgisi eseri olduğuna vurgu yaptı. Soylu, “Devletimizin gücü ve 176 yıllık kurum kültürünün eşsiz birleşiminin eseridir” dedi.

Bakan Soylu Türk Polis Teşkilatı’nın Kuruluş yıl dönümü mesajının devamında şunları kaydetti:

“Bu vesileyle başta 15 Temmuz Şehitlerimiz olmak üzere, kurulduğu ilk günden bugüne kadar verdiğimiz tüm Polis Şehitlerimizi, Gazilerimizi ve bu teşkilata emek veren büyüklerimizi rahmet ve şükranla anıyor, Türk Polis Teşkilatı’nın 176. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, bu asil üniformaya hizmet eden tüm mesai arkadaşlarımı sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.”