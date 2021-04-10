Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül kardeşimin muhterem validesi Saliha Gül hanımefendinin vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet, Abdulhamit Bey'e ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi vefat eden Adalet Bakanı Gül'e başsağlığı diledi
10.04.2021 - 16:15 | Son Güncelleme: 10.04.2021 - 16:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi vefat eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e taziyelerini iletti.
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,taziye mesajı,
781519 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/781519.aspx
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