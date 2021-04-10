MSB: Mardin/Kızıltepe hudut hattında yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 3 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 1'i terörist 3 kişi yakalandı
10.04.2021 - 17:33 | Son Güncelleme: 10.04.2021 - 17:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Mardin/Kızıltepe hudut hattında yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 3 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : terörist,
781538 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/781538.aspx
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