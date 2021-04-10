Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz sonrasından bugüne kadar terörle mücadelede etkisiz hale getirilen terörist sayılarını, etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarını, terör örgütüne katılım sayılarını, PKK/KCK ikna teslim sayılarını ve engellenen eylem sayılarını paylaştı. Bakan Soylu, bugüne kadar etkisiz hale getirilen toplam 462 teröristin 30’unun kırmızı, 27’sinin mavi, 28’inin yeşil, 63’ünün turuncu, 314’ünün gri kategoride yer aldığını aktardı.

Soylu, 2017’de bin 997, 2018’de bin 636, 2019’da bin 628, 2020’de bin 171 ve 2021 yılında ise 284 örgüt mensubu ile toplamda 6 bin 716 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini belirtti. Soylu, 2017’de 161 olan terör örgütüne katılımın 2021’de 12 kişi olduğuna dikkati çekti.

Bakan Soylu, 15 Temmuz sonrasına ikna yoluyla teslim olan PKK/KCK terör örgütü üyelerinin 45’i 2021’de olmak üzere toplamda 861 olduğunu ifade etti. Ayrıca Bakan Soylu, 2017 yılında 697 eylemin engellendiğini 2021 de ise bu sayının 40’a düştüğüne vurgu yaptı.