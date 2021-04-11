Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve Kırım Tatarlarının haklarını savunmakta ve Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların müzakere yoluyla çözülmesini desteklemektedir. Karadeniz'de ve bölgede yaşanacak her tür gerilim ve çatışma herkesin zararınadır." ifadesini kullandı.
İbrahim Kalın'dan Ukrayna açıklaması
11.04.2021 - 17:03 | Son Güncelleme: 11.04.2021 - 17:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların müzakere yoluyla çözülmesini desteklediğini belirtti.
Kaynak: AA
Etiketler : İbrahim Kalın,Ukrayna,
781823 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/781823.aspx
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