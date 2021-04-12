Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ’ye yönelik operasyon düzenlendi. Terör örgütü FETÖ’ye finansal destek sağladıkları ve sohbetlerine katıldıkları belirlenen, 3 kişi şafak vakti yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin, mali müşavir, denetçi ve muhasebe müdürü olduğu öğrenildi.Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
FETÖ'ye finansal destek sağlayan 3 kişi yakalandı
12.04.2021 - 07:43 | Son Güncelleme: 12.04.2021 - 07:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’da terör örgütü FETÖ’ye finansal destek sağladıkları ve sohbetlerine katıldıkları belirlenen 3 kişi şafak vakti yapılan operasyonla yakalandı.
Etiketler : adana,adana fetö,fetö operasyonu,
781931 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/781931.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER