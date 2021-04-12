Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada bir grup ergen tarafından ortaya atılan 12 Nisan tecavüz günü şakası ortalığı birbirine kattı. Sosyal medyada özellikle kadınlar tarafından büyük tepki gören paylaşımlar yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada suç işleyen hesapların tespit edildiğini ve gerekli soruşturmaların başlatıldığını bildirdi. EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, sosyal medya ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

Sosyal medya platformları üzerinden bugün "#12Nisan" etiketiyle yapılan paylaşımlara dikkat çekilen açıklamada, "Bu paylaşımlar içerikleri itibarıyla sosyal medya terörüdür. Bu tür paylaşımlara asla müsaade edilmeyecektir. Bu etiket adı altında suç işleyen hesaplar tespit edilerek gerekli soruşturmalar başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.