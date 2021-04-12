Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Libya Milli Birlik Hükümeti Petrol ve Gaz Bakanı Sayın Muhammed Ahmed Oun ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Petrol ve doğal gaz başta olmak üzere iş birliğimizi geliştirme kararı aldık." ifadelerini kullandı.
Türkiye ve Libya'dan petrol ve doğal gazda iş birliğini geliştirme kararı
12.04.2021 - 14:12 | Son Güncelleme: 12.04.2021 - 14:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Libya ile petrol ve doğal gaz başta olmak üzere iş birliğini geliştirme kararı aldıklarını bildirdi. Haber spotu SEO açısından 160 karakteri geçmemesi tavsiye edilir.
Kaynak: AA
Etiketler : Türkiye,Libya,
782032 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/782032.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER