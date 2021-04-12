Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Libya Milli Birlik Hükümeti Petrol ve Gaz Bakanı Sayın Muhammed Ahmed Oun ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Petrol ve doğal gaz başta olmak üzere iş birliğimizi geliştirme kararı aldık." ifadelerini kullandı.