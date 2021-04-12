Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan, Dibeybe’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe’nin, alandaki yerlerini almasının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Ayyıldızlı bayraklar yan yana dalgalandı. Tarihi görüşme öncesinde bakanlar da mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

İşbirliği devam edecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Ali El-Huveyc ve Planlama Bakanı Fahir Miftah Buferne ile Ticaret Bakanlığında bir araya geldi. Bakan Pekcan, "Libya’nın yeniden yapılandırılması sürecinde sanayiden alt ve üstyapı yatırımlarına, sağlıktan enerjiye, eğitimden bankacılığa kadar her alanda yatırım ve teknik iş birliğine yönelik iş birliğimiz devam edecek. Türkiye, bu alanlarda sorumluluk almaya hazır. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerinin, ivme kazandırmak amacıyla bir yol haritası belirlenmesi önemli bir husustur. Önümüzdeki dönemde diyalog yoluyla iş birliği alanlarını birlikte belirleyeceğimizi ve bu zemin üzerinde ilerleyeceğimizi düşünüyorum" dedi. Planlama Bakanı Fahir Miftah Buferne de müteahhitlik sektöründe geçmiş sorunların çözülmesi amacıyla mutabakat zaptının yürürlüğe girdiğini, bu kapsamda Türk firmalarından tekrar çalışmalarına başlamasını beklediklerini söyledi.

Ortak bağlarımız var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Libya İçişleri Bakanı Halid et-Ticani Mazin bir araya geldi. Mazin ile makamında görüşen Soylu, yaptığı konuşmada, Libyalı mevkidaşını Türkiye'de görmekten mutluluk duyduğunu belirterek yeni görevinde başarı diledi. Yarın başlayacak ramazan dolayısıyla tebriklerini ileten Soylu, Libya ile coğrafi, tarihi, kültürel ve dini olmak üzere birçok ortak bağlarının olduğunu söyledi. Soylu, Libya ile kadim bir mirasa sahip olduklarını belirterek bu mirasın gereğini yerine getirmeye çalıştıklarını bildirdi. Libya'da kurulan yeni hükümeti tebrik edip başarı dileğinde bulunan Soylu, Libyalı kardeşlerini Türkiye'de görmekten mutluluk duyduğunu kaydetti.

Petrol ve doğal gaz anlaşması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Muhammed Ahmed Oun’u makamında ağırladı. Fatih Dönmez, Libya ile petrol ve doğal gaz başta olmak üzere iş birliğini geliştirme kararı aldıklarını bildirdi. Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Libya Milli Birlik Hükümeti Petrol ve Gaz Bakanı Sayın Muhammed Ahmed Oun ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Petrol ve doğal gaz başta olmak üzere iş birliğimizi geliştirme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Yeniden imar edeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Libya Yerel Yönetimler Bakanı Bedreddin El-Sadık El-Tumi ile bir araya geldi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuk bakanla Libya'nın yeniden imar süreci ve kalkınmasıyla ilgili projeleri görüştüklerini belirtti. Kurum, şu ifadeleri kullandı: "Libyalı kardeşlerimizin refahı için başlatacağımız 'kardeş belediyecilik' uygulamasıyla çevre ve şehircilik alanlarındaki hizmetlerin geliştirilmesi konularında Libya ile dayanışma örneği göstererek, ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla geliştireceğiz. Sayın Bakan ile görüşmemizde, atık yönetimi konusundaki tecrübelerimizi aktardık. Bizden talep ettikleri temizlik, atık yönetimi, içme suyu ve altyapı gibi teknik konularda iş birliğimizi artıracak adımlar atacağız."

Türkiye potansiyeli güçlendirecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Libya Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Ali Ebu Heyse’yi makamında ağırladı. Varank, Libya’nın global ekonomide potansiyelinin Türkiye’nin destekleri ile güçlendirilebileceğini belirtti. Varank, "2021 yılı sonundaki seçimlerle Libya’yı tabii çok başka bir dünya bekliyor. Yeni dönemde Libya’nın potansiyelini beraberce açığa çıkarmalıyız" dedi.

Eğitimde ortaklık

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Libya Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı İmran Muhammed Abdünnebi ile görüştü. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ile Libya arasında gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantıları kapsamında ülkemizde bulunan mevkidaşım Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı İmran Muhammed Abdünnebi ile görüştük. İş birliklerimizin artması, ortak temennimiz." ifadesini kullandı.