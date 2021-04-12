Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Yardımlaşma ve paylaşma ayı olan Ramazan'ın milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlar getirmesini diliyorum. Rabbim, tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları, yaptığımız ibadetleri kabul buyursun, bayramına erişebilmeyi nasip eylesin." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ramazan ayı mesajı
12.04.2021 - 19:00 | Son Güncelleme: 12.04.2021 - 19:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,
782100 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/782100.aspx
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