Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Ülkemiz salgın boyunca yaşadığı en zor dönemlerden birini geçirmektedir. Vaka durumlarını il il gösteren bir harita yayımlıyoruz.Kovid-19 risk haritası, nüfusun yüzde 80'inin çok yüksek risk grubundaki şehirlerde yaşadığını ortaya koyuyor. Mutasyon ve varyantlar konusunda ise genelde beklenti şansın bizden yana olmasaydı ama şu an için bu gerçekleşmedi. Kovid-19'un eskisinden daha hızlı yayılım göstermesinin sebebini virüsün yeni varyantlarına bağlamaktadır.

Hızlı yayılım dışında bunlar hastalığın daha ağır geçirilmesine de neden olabilmektedir. Son haftalarda çok sayıda mutant ve varyant virüsü tespit ettik. Yeni vakaların yüzde 85'i İngiltere mutasyonu kaynaklıdır. Bugün virüsün dünyada yaygın olan tipi budur. Güney Afrika varyantı 11 ilimizde 258 kişide görülmüştür.

Sağlık hizmetlerimiz genel sağlık hizmetlerini kapsayacak şekilde eksiksiz sürmektedir, ama salgının durumuna göre bir düzenleme yapmak zorunda kalabiliriz.

Gerçeğin uyarısına dikkat etmek zorundayız. Aşı programı devam ediyor. En çok aşılama yapan ülkeler arasındayız. Şu ana dek 18 milyon dozdan fazla aşı yapılmıştır.