Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da camiler 11 ayın Sultanı Ramazan ayının başladığı gece itibariyle mahyalar ile süslendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle her yıl yoğunluğun yaşandığı camiler bu yıl Ramazan ayında boş kaldı. Minareleri ışıklandırılan Eminönü Yeni Camii ve Eyüp Sultan Camii'ne asılan mahyalar havadan drone ile görüntülendi.