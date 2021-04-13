Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 23.28'de, 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 2,51 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 19,61 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığı belirtilerek, "Saat 23:28 sıralarında Ege Denizi Datça ilçemiz açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası AFAD ekipleri tarafından alan taraması devam etmekte olup, 23.30 itibari ile Muğla merkez ve ilçelerinde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Muğla merkez ve ilçelerinde AFAD koordinasyonundaki saha tarama çalışmaları devam etmektedir. İlimiz genelinde AFAD Başkanlığı tarafından 24 saat izlenen toplam 25 adet deprem istasyonu bulunmakta olup gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.