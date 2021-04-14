Geçtiğimiz ay yaşadığı binada çıkan yangından etkilenen ve kaldırıldığı hastanede 6 gün tedavi gören Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur (57), gece saatlerinde yaşadığı solunum rahatsızlığı nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesine alınan Uygur’un tedavisinin devam etiği öğrenildi.
Torbalı Belediye Başkanı Uygur hastaneye kaldırıldı
14.04.2021 - 05:17 | Son Güncelleme: 14.04.2021 - 05:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, solunum rahatsızlığı nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Uygur’un yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.
Etiketler : İsmail Uygur,torbalı belediye başkanı,
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