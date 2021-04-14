Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra Durmaz ANKARA

Savcılık, Ergün Mengi için, Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine yazdığı tutuklama yazısında, Mengi’nin, “Admek-2” isimli WhatsApp grubunda emekli Amiral Ali Yüksel Önel’e gönderdiği iddia edilen mesajı gerekçe gösterdi.

Ergün Mengi’nin, yapılması istenen değişiklikleri bildiri metnine ekleyerek son hâlini verdiği belirtilen tutuklama talebinde, “Ayrıca Ali Yüksel Önel’e, ‘Komutan’ım çok sağ olun. Esas tepki takunyalı amiral harp okulu giriş şartlarında irticaya karışılmasının çıkarılması ve subay astsubay kurslarından Atatürk ilke ve inkılapları derslerinin çıkarılmaması üzerine olacaktır. Ama grupta uzlaşı çok zordu. Bu sebeple Montrö bahanesiyle son paragraftaki mesajları veren hedef kitle DzKK (Deniz Kuvvetleri Komutanlığı) olmayan bir bildiri hazırlayayım dedi. Çok haklısınız ama burada Montrö’yü araç olarak kullandık. Esas endişemiz son üç paragrafta anlarlarsa eğer çok teşekkür eder saygılarımı sunarım’ şeklinde mesaj göndererek bildiride işlenen Montrö ile ilgili açıklamaların bahane olduğunu açıkça belirttiği, bu şekilde soruşturma konusu bildiriyi hazırladığı ve üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama sebebini bulunduğu anlaşılmaktadır” deniliyor.

İFADESİNE BAŞVURULACAK

Bildiride ‘Yüce Türk Milleti’ ifadesi, darbeyi çağrıştırdığı gerekçesiyle tartışmalara sebep olmuştu. Emekli amiraller Emniyet’teki ilk ifadelerinde, bildiride yer alan ‘Yüce Türk Milleti’ ifadesinden haberlerinin olmadığını belirtmişti. Bildiriye, ‘Yüce Türk Milleti’ ifadesinin gözaltına alınmayan ama aynı WhatsApp grubundaki emekli amiral İlker Güven tarafından eklendiği öğrenildi. 104 amiralden biri olan Güven’in ifadesine önümüzdeki günlerde başvurulacak. Emekli amirallerin tepki çeken bildirinin son şeklini gördükten sonra yayınlanmasına WhatsApp üzerinden karar verdikleri ortaya çıktı.