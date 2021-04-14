Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV), fitre kampanyasını rap müzikle yapması vatandaşın tepkisini çekti. TDV'nin "Kardeşlerini Unutma. Beklenen Sensin" temasıyla 2021 yılı ramazan ayı faaliyetlerinin tanıtımında "Misal” mahlasını kullanan sanatçı Resul Aydemir'in söylediği rap müzik eşliğinde vatandaşlardan fitre bağışı istendi. Videoyu gören bazı vatandaşlar rap müziğin İslamiyete uymadığını söyleyerek karşı çıktı. Bazıları ise bu kampanyayı Diyanet’in yaptığına inanmadı. Dinî bir duyurunun bu şekilde yapılmasını uygun bulmayan Ali Rıza Sarnıcıoğlu, “Bunu Diyanet yapmamıştır. Vicdani açıdan doğru değil. Çünkü dinî bir şeyin duyurusu bu şekilde olmamalı” dedi. Müzikli anlatım yerine sade bir anlatım tarzı olması gerektiğini ifade eden Fazıl Poyraz “Bence doğru değil. Çünkü İslami kelimelerin ve düşüncelerin bu tür müziklerle hatta bazı ilahilerin bile değişik müzik tarzlarıyla söylenmesini ben uygun bulmuyorum. Hayır rap müzik olmaz” şeklinde konuştu. Ramazan Güler “Ben de doğru bulmuyorum. Rap tarzı bizim dışımızda. Hem İslam kültürüne yakışmıyor hem de müzik olarak bana ters geldi, çok mantıklı bulmadım” ifadelerini kullandı. Sümeyye İnal - Veysel Ensar Gökcegözog İSTANBUL İHA