Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor. Yüksekova ilçesi Akpınar köyü Kale Deresi mevkisinde dün yapılan aramada çuval içinde paket halinde 35 kilogram eroin bulundu. Bölgede operasyonlar sürüyor.