Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor. Yüksekova ilçesi Akpınar köyü Kale Deresi mevkisinde dün yapılan aramada çuval içinde paket halinde 35 kilogram eroin bulundu. Bölgede operasyonlar sürüyor.
Hakkari'de 35 kilogram eroin ele geçirildi
14.04.2021 - 07:58 | Son Güncelleme: 14.04.2021 - 07:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 35 kilogram eroin ele geçirildi.
Etiketler : hakkari,hakkari eroin,
782499 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/782499.aspx
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