Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan'dan bir gün önce Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, resmi sosyal medya hesabından “İslam’ı durdurun, Ramazan’ı durdurun. Özgürlük. İslam’a hayır” ifadeleri ile bir paylaşım yapmıştı. Wilders ayrıca, “Ramazan bizim kültürümüz değil, Ramazan bizim tarihimiz değil, Ramazan bizim geleceğimiz değil. İslamlaşmayı durdurun. İslam Hollanda topraklarına ait değil” ifadelerinin yer aldığı bir görüntüyü de paylaşmıştı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders’ın Twitter’daki paylaşımına ilişkin, “İslam düşmanlığını körükleyen, toplumsal barışı hedef alan ırkçı zihniyete karşı uluslararası toplumu bilinçli bir mücadeleye davet ediyorum” açıklamasında bulundu. Erbaş, mesajının devamında şunları kaydetti:

“Barış dini İslam’ı ve rahmet ayı Ramazan-ı Şerif’i hedef alan Hollandalı ırkçı bir siyasetçinin söylemleri asla kabul edilemez. İslam düşmanlığını körükleyen, toplumsal barışı hedef alan ırkçı zihniyete karşı uluslararası toplumu bilinçli bir mücadeleye davet ediyorum. Avrupa’da yükselen İslam düşmanlığına ve bu tür sistematik provokasyonlara karşı Müslümanlar olarak akl-ı selim ile hareket ederek, İslam’ın hayat veren ilkelerini ve Ramazan ayının rahmetini yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz.”