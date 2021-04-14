Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için sivilleri, çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik 2021'in ocak, şubat ve mart aylarında yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda 382 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının, ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.

Gece gündüz, kar kış demeden şehir merkezleri ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşullarına rağmen haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya yılın ilk 3 ayında ağır darbe vurdu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1 Ocak-31 Mart döneminde yurt içi ve dışındaki hava ve kara operasyonlarında 382 terörist etkisiz hale getirildi. Bu süreçte, eli kanlı terör örgütü PKK ve gençlik yapılanmasına yönelik birçok ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 815 zanlıdan 224'ü tutuklandı.

Ocakta "Yıldırım" bitti "Eren" operasyonları başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca 10 Ocak'ta "Yıldırım Operasyonları"nın tamamlanmasının ardından Eren Bülbül anısına "Eren" operasyonları başlatıldı.

Jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularının da katılımıyla 12 Ocak'ta "Eren-1 Tendürek", 23 Ocak'ta "Eren-3 Ağrı Dağı", 26 Ocak'ta ise "Eren-4 Karlıova-Varto" ve "Eren-5 Bagok" operasyonları düzenlendi.

Bu kapsamda şubat ayında da Bitlis, Siirt, Tunceli, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Hakkari ve Şırnak'ta da yeni operasyonlar başlatıldı. Güvenlik güçleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun zorlu coğrafyasında karla kaplı arazilerde teröristlerin izini sürerek sığınak ve barınaklarını imha etti.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Bitlis'te 10-11 Ocak'ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten "Poyraz Bulanık" kod adlı Kurban Pehlivan'ın İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde turuncu kategoride yer aldığı bildirildi.

Bitlis bölgesinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Pehlivan'ın, 8 Temmuz 2017'de Bitlis/Merkez-Hazo Boğazı mevkisinde komando timlerinin görev değişimi esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 personelin şehit düşmesi ve bir personelin yaralanması olayına katıldığı tespit edildi.

"Kırmızı" kategorideki sözde Amanos saha sorumlusu "Bedrettin Bedirhan" kod adlı İbrahim Şengül, 3 Şubat'ta etkisiz hale getirildi. Terörist Şengül'ün, 23 Mart 1997'de Hatay'ın Erzin ilçesinin Yoncadüzü köyü bölgesinde, Kahramanmaraş Göksun İlçe Jandarma Komutanlığından izne gelen jandarma eri ile 3 vatandaşın şehit edildiği ve 2 güvenlik korucusunun yaralandığı, 26 Mart 2004'te Hatay'ın Erzin ilçesinde bulunan bir elektrik trafosunun patlayıcı maddelerle tuzaklanması sonucu bir jandarma erinin yaralandığı, bir TEDAŞ görevlisinin katledildiği ve 13 Haziran 2004'te Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsal alanında yol yapım çalışması bölgesinde görevli 3 güvenlik korucusunun şehit edildiği saldırıların faili olduğu belirlendi.

MİT'ten teröristlerin sözde sorumlularına ağır darbe

MİT ve TSK'nin Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de düzenlediği operasyonda PKK/KCK'nın sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu "Renas Aydın" kod adlı Ömer Aydın 2 Şubat'ta etkisiz hale getirildi.

Terörist Ömer Aydın'ın örgütün Irak-İran sınırında gerçekleştirdiği insan ve silah kaçakçılığı ile uyuşturucu trafiğinin sorumluları arasında yer aldığı öğrenildi.

PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım da 10 Şubat'ta MİT'in operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanarak, Türkiye'ye getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Metina'da, Türkiye'de eylem hazırlığı için bir toplantıya katılacağı tespit edilen PKK'lı Hüseyin İnal ve beraberindeki 2 terörist, MİT'in düzenlediği operasyonla 22 Şubat'ta etkisiz hale getirildi.

"Kırmızı" ve "turuncu" kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren-5 Operasyonu kapsamında Mardin'de 30 Mart'ta etkisiz hale getirilen 6 terörist arasında "kırmızı" kategoride bulunan PKK'nın sözde Mardin sorumlusu Hasan Mahmudi ile "turuncu" kategorideki sözde Mardin Bagok alan sorumlusu Teyyüp Çam'ın bulunduğunu bildirdi. Teröristler Mahmudi ve Çam'ın 2008, 2016, 2017 ve 2019 yıllarında güvenlik güçlerinin şehit edildiği ve yaralandığı bazı saldırılara katıldığı belirlendi.

MİT Başkanlığı, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin sözde tugay komutanı "Şeh Guyi" kod adlı terörist İbrahim Babat'ı Suriye'deki nokta operasyonuyla yakalayarak Türkiye'ye getirdi.