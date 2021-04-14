Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Blinken, ülkesinin Afganistan'dan geri çekilmesi konusunda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile basın toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Blinken, "Saldıranlarla başa çıkmak ve Afganistan'ın herhangi birimize saldırabilecek teröristler için bir sığınak olmayacağından emin olmak için hep birlikte Afganistan'a gittik. Birlikte ulaşmak için belirlediğimiz hedeflere ulaştık ve şimdi birliklerimizi eve getirme zamanı geldi" ifadelerini kullanarak ABD'nin askerlerini ülkeden güvenli bir şekilde geri çekmek için NATO ortaklarıyla iş birliği yapacağını vurguladı. Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın ilerleyen saatlerde konuyla ilgili açıklama yapacağını, kendisinin de NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve müttefik ülkelerle yakından çalışmak için Brüksel'de olduğunu ifade etti.

Öte yandan adı açıklanmayan bazı ABD'li yetkililer bu hafta, ülkenin 11 Eylül 2001 saldırılarının 20. yıldönümü olan 11 Eylül 2021'e kadar Afganistan'daki askerlerin geri çekilme işleminin tamamlanacağını belirtmişti.

NATO’nun Dışişleri ve Savunma Bakanları, Afganistan gündemi ile bugün video konferans aracılığıyla bir araya gelecek.