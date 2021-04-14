Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel seçim çalışmaları sırasında bir dernekte tanıştığı kadına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve nitelikli cinsel saldırı suçundan yargılanan Tuma Çelik ile ilgili davada mahkemenin verdiği beraat kararına istismara uğrayan kadının avukatı tepki gösterdi. Avukat Adile Gürbüz soysal medya hesabından, “3 çocuklu evli mağdurun tecavüzden sonra 11 ay Tuma Çelik‘e karşı mücadelesini, sanıkla tanıklarının birbirini yalanlayan beyanlarını, DNA’yı, mesajlaşmaları ve onlarca delili yetersiz gören mahkeme 'delil yetersizliğinden beraat' verdi. Karar hukuka aykırıdır, istinaf edeceğiz” paylaşımında bulundu.