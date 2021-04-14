Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hatırlatma: PKK’nın kilit isimleri Murat Karayılan'ın yerini ihbar edenlere 5 milyon dolara, Cemil Bayık için 4 milyon dolara, Duran Kalkan içinse 3 milyon dolara kadar ödül verilecektir. Bilgi sağlayan kişilerin kimliği tamamen gizli tutulacaktır" ifadelerine yer verildi.