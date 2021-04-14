ABD Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hatırlatma: PKK’nın kilit isimleri Murat Karayılan'ın yerini ihbar edenlere 5 milyon dolara, Cemil Bayık için 4 milyon dolara, Duran Kalkan içinse 3 milyon dolara kadar ödül verilecektir. Bilgi sağlayan kişilerin kimliği tamamen gizli tutulacaktır" ifadelerine yer verildi.
ABD'den "PKK'nın kilit isimleri için ödül" paylaşımı
14.04.2021 - 15:27 | Son Güncelleme: 14.04.2021 - 15:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından PKK'nın kilit isimleri Murat Karayılan'ın yerini ihbar edenlere 5 milyon dolara, Cemil Bayık için 4 milyon dolara, Duran Kalkan içinse 3 milyon dolara kadar ödül verileceğini hatırlatan bir paylaşım yaptı.
Etiketler : abd,büyükelçilik,
782645 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/782645.aspx
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