Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nca kent genelinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik olarak devam eden soruşturma kapsamında, örgütle ilgisi bulunduğu ve örgüte üye olduğu ileri sürülen, daha öncede örgüt propagandası yapmak suçundan tutuklanan ve 1 yıl cezaevinde kalan HDP Dilovası eski ilçe başkanı K.O., 'PKK/KCK terör örgütüne üye olduğu' iddiasıyla şafak operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusu devam eden K.O., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
HDP Dilovası eski ilçe başkanı gözaltına alındı
14.04.2021 - 16:43 | Son Güncelleme: 14.04.2021 - 16:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli Dilovası ilçesinin HDP eski ilçe başkanı K.O., 'PKK/KCK terör örgütüne üye olma' suçundan gözaltına alındı.
Etiketler : kocaeli,hdp,dilovası,
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