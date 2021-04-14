Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tatar, mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve geçmişte İçişleri Bakanı, Başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak önemli görevlerde bulunan, değerli devlet adamı Yıldırım Akbulut'un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Ulusal Kıbrıs davamıza büyük hizmetleri ve katkıları bulunan Yıldırım Akbulut'a Tanrı'dan rahmet, ailesine ve yakınlarına, şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu da Akbulut'un vefatı nedeniyle yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin eski başbakanlarından Sayın Yıldırım Akbulut'un vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Görev yaptığı dönemde, Kıbrıs Türk halkının hep yanında olmuş ve haklı davamıza desteğini asla esirgememiş bir devlet ve siyaset adamıydı."

Merhum Akbulut'a Allah'tan rahmet dileyen Sennaroğlu, başta aile mensupları ve sevenleri olmak üzere tüm Türk milletine başsağlığı diledi.