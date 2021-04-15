Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, kabine toplantısının ardından bir grup gazetecinin sorularını cevapladı. Bakan Çavuşoğlu, son dönemde Mısır'la artan diplomatik temaslarla ilgili “Mısır ile yeni bir dönem başlıyor” değerlendirmesini yaptı. Karşılıklı ziyaret ve görüşmelerin olabileceğini ifade eden Çavuşoğlu, “Büyükelçi ataması konusunu henüz konuşmadık. Bakan Yardımcıları ve diplomatlar düzeyinde bir toplantı olacak. Orada gündeme gelir. Tarihi belli değil. Detaylarını konuşacağız” dedi.

“MOSKOVA’YA GİDECEĞİZ”

Rusya’nın, Türkiye uçuşlarını sınırlaması kararının turizmi ister istemez olumsuz etkileyeceğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu “Çünkü uçuşların kapanması demek sadece Rusya’dan turistlerin sadece belirli tarifeli uçaklarla gelebilmesi demektir. Geçen sene Türkiye’ye iki milyondan fazla Rus turist geldi. Bu sene daha fazla gelmesini bekliyorduk” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesini de hatırlatan Çavuşoğlu “Cumhurbaşkanı’mız, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon konuşmasında geçen sene Almanya ile yaptığımız iş birliğinin geliştirilmiş şekilde Rusya’yla yapmak istediğimizi söylemişti. Almanya’yla yaptığımız gibi bir iş birliği de önerdik. Önümüzdeki süreçte uygun bir zamanda Kültür ve Turizm Bakanı ile Moskova’ya gideceğiz. Ayrıca Rusya’dan bir heyet gelerek Türkiye’deki uygulamaları görecek. Belirlenen tarihten daha önce vaka sayılarının düşmesiyle birlikte tekrar uçuşların başlaması konusunda da çalışıyoruz” dedi. Çavuşoğlu “Rusya’nın kararında siyasi bir lehçe görmüyoruz. Ruslar Türkiye’ye gelmeyi çok istiyor. Siyasi olması için bir gerekçe yok. Ukrayna ile Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyini biz daha önce de yapmıştık. Onlarla da yapıyoruz. Bu tarihi de krizden önce belirlemiştik. Biz Rusya’ya her zaman söylüyoruz. ‘Bizim tutumumuz açıktır’ diyoruz” açıklamasını yaptı.

“BÖLGESEL KONULARI KONUŞTUK”

Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin de şunları söyledi: Kısa bir konuşmaydı. ‘İkili konularda iş birliğimizi devam ettirelim’ dedik. Onun dışında bölgesel konuları konuştuk. Afganistan, Suriye ve Orta Doğu gündeme geldi. Afganistan’ı detaylı olarak ele aldık. Türkiye ile ABD’nin ikili müttefik ve stratejik olarak iş birliğinin ne kadar önemli olduğu da anlaşılıyor.