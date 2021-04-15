Kabaktepe, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun sürekli borçlanma yetkisi almasına dikkat çekerek "İBB'nin iştirakleri dahil toplam bütçesi 75,5 milyar TL. Hükümetten gelenle birlikte 93 milyar TL. İBB'nin 2 yılda borçlanması 19 milyar TL. Bu sene ona 9 milyar TL daha eklenecek. Peki, bu kadar parayı atmadığınız temellere mi, yoksa reklam filmlerine mi harcadınız?" diye sordu.
AK Parti'li Kabaktepe'den İmamoğlu'na: 19 milyar lirayı nereye harcanız?
15.04.2021 - 12:10 | Son Güncelleme: 15.04.2021 - 12:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muhalefet, AK Parti'yi "128 milyar dolar nerede?" sorusuyla sıkıştırmaya çalışırken, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den CHP'ye dikkat çekici bir soru geldi.
Etiketler : Osman Nuri Kabaktepe,ekrem imamoğlu,
782852 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/782852.aspx
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